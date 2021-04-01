Заслуженный строитель России рассказал, какое бомбоубежище спасёт от войны

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Глубина играет не последнюю роль при строительстве бункера. Об этом NEWS.ru рассказал заслуженный строитель России, лауреат премии правительства РФ Азарий Лапидус.

Бомбоубежище вполне реально соорудить и на дачном участке, для этого не требуется никаких разрешений. Главное — чтобы под участком не проходили какие-либо централизованные коммуникации, которые можно повредить при строительстве. Как отметил эксперт, бомбоубежище точно должно быть построено из бетона высокой прочности и полностью находиться под землёй.

Бомбоубежище должно быть полностью заглублённым. Можно достичь безопасности нахождения за счёт максимального углубления, чтобы грунт играл роль защиты. Азарий Лапидус заслуженный строитель России, лауреат премии правительства РФ заслуженный строитель России, лауреат премии правительства РФ

Лапидус также уточнил, что от глубины сооружения зависит стоимость строительных работ — чем глубже, те дороже. Собственный бункер обойдётся минимум в 120 тысяч рублей за каждый квадратный метр.

Чем глубже вы строите, тем дороже будет стоить строительство. И плиту придётся строить, чтобы сверху грунт насыпать. Чем глубже вы делаете, тем меньше вероятность повреждения бомбоубежища, меньше вероятность проникновения радиации. Но это сооружение будет стоить значительно дороже, поэтому нужно найти какой-то рациональный компромисс, — добавил заслуженный строитель России.

Строительство «домашних» бомбоубежищ на собственных участках было особенно популярно в США в период холодной войны. Интерес американцев к такого рода недвижимости вновь пробудился на фоне пандемии.