Россиянам рассказали, что американцы могут сделать с газом из России Аналитик Юшков: США будут выдавливать российский газ с рынка Европы

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

США будут выдавливать Россию с европейского газового рынка, предположил в интервью NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета Игорь Юшков. Об этом, по его словам, говорит в том числе ограничение тех поставок, которые сейчас идут в Евросоюз через Украину.

Думаю, американцы будут выдавливать наш газ с европейского рынка. Не исключено, что после окончания отопительного сезона они еще раз надавят на Украину. И та вполне может перекрыть транзит, не дожидаясь окончания контрактных обязательств, то есть конца 2024-го, — сказал Юшков.

Он также отметил, что сейчас Россия поставляет в Европу столько же трубопроводного газа, сколько начали качать «где-то с сентября 2022 года». По словам Юшкова, это очень маленькие объемы — примерно 27–28 млрд кубометров в год. Он также напомнил, что строить новые трубопроводы в другие страны очень дорого и долго, а поставки сжиженного природного газа (СПГ) теперь сильно ограничены санкциями.

Ранее в Минфине сообщили, что общие нефтегазовые доходы в прошлом году составили 7,2 млрд рублей и снизились на 26,3% по сравнению с итогами 2022 года. Чиновники связали это с высокой базой прошлого года — то есть выросшими нефтегазовыми доходами в 2022 году на фоне сообщений о закупке Западом нефти впрок перед введением санкций. В то же время в Минфине признали снижение цен на нефть марки Urals в начале прошлого года.