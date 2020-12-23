Россиянам пообещали ипотеку в 6% годовых

https://static.news.ru/photo/085a64b6-451e-11eb-ba86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ставки по ипотечным кредитам в России будут снижаться. Правительство намерено продолжить работу над этим вопросом. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По его словам, итоги 2020 года показали, что средняя ставка за прошедшие 12 месяцев по ипотечным кредитам не превысит 8%.

Мы должны были достигнуть этого значения только в 2024 году. В этом году этот показатель будет исполнен досрочно, — цитирует Хуснуллина «Интерфакс».

Власти, заверил вице-премьер, приложат все усилия, чтобы и дальше сокращать среднюю ставку по жилищным кредитам до 6%.

На заседании Госсовета президент России Владимир Путин заявил, что участники рынка, увидев, что кредитный ресурс приличный, отреагировали ростом цен, на который отрасли необходимо своевременно и соответствующим образом реагировать. Он пояснил, что льготная ипотека в 6,5% работает, но если цены на жильё будут расти, то значительная часть этих усилий сведётся к нулю, писал NEWS.ru.