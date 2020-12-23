Путин призвал реагировать на рост цен на жильё

https://static.news.ru/photo/279fdb46-4517-11eb-a705-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Льготная ипотека в 6,5% работает, но если цены на жильё будут расти, то значительная часть этих усилий сведётся к нулю. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

На заседании Госсовета Путин заявил, что участники рынка, увидев, что кредитный ресурс приличный, отреагировали ростом цен, на который отрасли необходимо своевременно и соответствующим образом реагировать.

И если цены на жильё будут расти, то значительная часть наших усилий, направленных на то, чтобы обеспечить жильём большее количество граждан, они если и не сведутся к нулю, то серьёзно эти усилия пострадают, — цитирует его РИА Новости.

Весной этого года с началом действия льготной ипотеки прирост спроса на жильё по сравнению с осенью 2019 года составил 149%. При этом некоторые аналитики прогнозируют рост стоимости квадратного метра к концу 2021 года на 6–8%.

По прогнозам риелторов, интенсивный рост цен на жильё продолжится в первой половине будущего года, а во второй спрос на недвижимость уже пойдёт на спад. Дело в том, что льготная программа по ипотеке заканчивается с 1 июля 2021 года и её завершение скажется на снижении покупки недвижимости.

Как писал NEWS.ru, цены на новостройки в следующем году вырастут на 10–12%, в Москве — до 20%. Причинами подорожания стали повышенный спрос на жильё по льготной ипотеке под 6,5% и девальвация рубля.