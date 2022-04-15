Россиянам могут заплатить до 100 тысяч рублей при банкротстве работодателя

В понедельник, 18 апреля, представители фракции ЛДПР, а также сенаторы Иван Абрамов, Вадим Деньгин и Елена Афанасьева внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий возврат гражданам до 100 тысяч рублей в случае признания работодателя банкротом. Об этом в своём Telegram-канале написал один из авторов инициативы, заместитель главы фракции Ярослав Нилов.

В настоящее время требованиям по выплатам для работников «удовлетворяется в первую очередь о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, в размере не более чем 30 тысяч рублей за каждый месяц на каждого человека». По мнению Нилова, при прогнозируемом росте инфляции до 20% за 2022 год выплаты в размере 30 тысяч рублей являются недостаточными.

В связи с этим предлагается внети изменения в пункт 5 статьи 136 федерального закона о банкротстве. что позволит требовать выплаты «не более чем 100 тысяч рублей за каждый месяц на каждого человека». Это позволит работникам вернуть заработанные средства в большем объёме, считают авторы инициативы.

В конце марта Федеральная налоговая служба (ФНС) приняла ряд мер для поддержки бизнеса и граждан. Как сообщил глава ведомства Даниил Егоров, одной из таких мер стал мораторий на банкротство предприятий. Кроме того, до 1 июня приостановлена заморозка счетов при взыскании денег с должников, а также приостановлены проверки операций валютного контроля, которые теперь будут проходить только на основании указов президента.