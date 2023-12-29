Россиян предупредили об ускорении инфляции в 2024 году Финаналитик Звездин: инфляция в России в следующем году может подскочить до 12%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам 2024 года, при реализации негативного сценария, инфляция может составить 12%, заявил NEWS.ru финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин. Но даже при оптимистичном сценарии инфляция будет выше прогнозируемой ЦБ — на уровне 8–10%, считает эксперт. По его словам, во многом на ускорение роста потребительских цен повлияет предвыборная «раздача денег» в экономике.

В годовом выражении инфляция по итогам 2024 года может составить около 8–10% в оптимистичном сценарии и порядка 12% — в пессимистичном, — заявил Звездин.

По словам эксперта, перед президентскими выборами в марте 2024 года на первый план выйдет «раздача денег, пособий и индексаций». И это, как считает Звездин, только подстегнет инфляцию, пик которой придется на конец весны — начало лета.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что главная задача регулятора на 2024 год — вернуть инфляцию к показателям около 4%. По ее словам, в следующем году инфляция будет замедляться, в том числе под влиянием уже принятых решений по денежно-кредитной политике.

Согласно прогнозу Банка России, годовая инфляция к концу 2024 года должна выйти на уровень 4–4,5% — это базовый сценарий (и он совпадает с оценками Минфина РФ). В альтернативных сценариях — «Усиление фрагментации» и «Рисковый» — инфляция может составить 6,1–7,8% или даже 11–13%.