Силуанов рассказал, когда в России снизится инфляция Силуанов: инфляция в России достигнет 4,5% в 2024 году

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Министр финансов РФ Антон Силуанов

Министерство финансов РФ прогнозирует, что в 2024 году инфляция в стране составит 4,5%, заявил журналистам на выставке-форуме «Россия» глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, которые передает ТАСС, государство будет повышать социальные выплаты, чтобы поддержать граждан.

Мы прогнозируем чуть больше 4% — 4,5%. Но для того, чтобы люди не почувствовали, мы повышаем все социальные выплаты на прогнозируемый [уровень] инфляции, — уточнил министр.

Накануне заместитель председателя правления — руководитель CIB, Совкомбанк Михаил Автухов выразил похожее мнение. Он допустил, что в следующем году инфляция в России может снизиться до уровня ниже 5%.

Также, по его мнению, при суперпозитивном варианте развития событий в 2024 году можно ожидать резкого смягчения денежно-кредитной политики Банка России и снижения ключевой ставки до 6-7%, сильного укрепления рубля, притока иностранных инвестиций и возврата международных инвесторов, что приведет к кратному росту на финансовых рынках, росту стоимости активов и радикальному снижению доходности на рынке облигаций.

Автухов добавил, что экономика сегодня показывает высокую адаптивность и устойчивость. Это говорит о том, что перспективы развития рынка все же более положительные, чем негативные.