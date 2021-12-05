Россиян предупредили о вероятном росте расходов на вывоз мусора

Ассоциация организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» дала оценку проекту постановления правительства об изменениях в Основах ценообразования в данной сфере. Отзыв регоператоров отрицателен, так как эти изменения могут основательно повысить рост расходов за вывоз мусора, сообщают «Известия».

Речь идёт о включении стоимости эксплуатации мусороперегрузочных станций в расходы на вывоз мусора. Однако во многих регионах таких станций нет, их нужно строить, и эти расходы документ не учитывает. Также, отмечают в Ассоциации, в пояснении к проекту нет анализа тарифных последствий и обоснования экономии, которой можно будет достигнуть за счёт использования мусороперегрузочных станций.

В результате расходы регоператоров могут существенно вырасти. По мнению представителей организаций, эффективным регулированием в этой сфере было бы установление ограничения расходов на строительство и эксплуатацию мусороперегрузочных станций, к примеру, в 3% от выручки оператора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 1 января 2022 года в Москве начнёт действовать новая система сбора мусора, которая охватит весь жилой сектор и коммерческие предприятия. По его словам, будут введены единый региональный оператор и единая система подрядчиков, а также единые тарифы.