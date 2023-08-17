Россиян предупредили о росте цен на кетчуп Baza: осенью кетчуп в России подорожает на 10% из-за курса рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осенью стоимость кетчупа в России вырастет на 10% из-за проблем с томатной пастой — основным ингредиентом соуса, сообщает Telegram-канал Baza. Как сообщили каналу топ-менеджеры в нескольких компаниях, занимающихся выпуском продукта, это произойдет из-за роста курса валют.

По их словам, закупать пасту в Европе невозможно из-за санкций, а мощностей российских заводов не хватает. Сами производители кетчупа не могут просто взять и начать производить пасту, так как для ее производства применяется сложная система выпаривания томатов. Из-за этого приходится идти на рынки Турции и Китая. Там готовы удовлетворить спрос, но за валюту.

Также отмечается, что вырастут цены на майонез и подсолнечное масло.

Ранее гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов напомнил, что российский рынок подсолнечного масла тесно связан с мировым. По его словам, две трети всего производимого в стране подсолнечного масла отгружается на экспорт. При этом в долларовом выражении мировые цены на подсолнечное масло в июле 2023 года по отношению к июню 2023 года выросли на 14%.

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов добавил, что возможное повышение цен на майонез объясняется также ростом стоимости упаковки, электроэнергии и логистики, хотя заинтересованность производителей растительного масла в экспорте тоже играет в этом свою роль.