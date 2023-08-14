Майонез подорожает: что повлияет на цены, насколько они вырастут Эксперты рассказали, как увеличение стоимости связано с яйцами и подсолнечным маслом

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Крупные производители готовятся повысить цены на майонез для торговых сетей на 5–12%. Эксперты видят в этом последствия падения курса рубля, роста мировых цен на подсолнечное масло и влияние общего новостного фона. NEWS.ru рассказывает, как и когда изменятся цены на майонез в рознице.

Как производители могут повысить цены

Крупный производитель соусов «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») предупредил ретейлеров о повышении цен на майонез и некоторые другие соусы на 5–10% в связи с ростом стоимости на основные ингредиенты. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Также на 8–10% вырастет стоимость продукции для ресторанов, в том числе порционные соусы в упаковке по 10 г.

О повышении отпускных цен на 10% также уведомила «Эфко» (бренд «Слобода»), а НМЖК (бренды «Ряба», Astoria) предупредили об индексации на 12%.

Как изменились оптовые цены на майонез за год

Себестоимость майонеза состоит на 60% из подсолнечного масла, еще 20–25% приходится на упаковку и куриное яйцо, следует из данных аналитического агентства OleoScope. В Минсельхозе России заявили, что «цены производителей на подсолнечное масло сейчас существенно ниже, чем годом ранее». Это подтверждает и статистика.

По данным экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», цены на подсолнечное масло (отпускные цены производителей, без НДС) в июне 2023 года составили 68,7 руб. за кг, что на 28,9% ниже уровня цен годичной давности.

Цены сельхозпроизводителей на десяток куриных яиц за год (июнь 2023 — июнь 2022 года) выросли на 10,1%, до 52,4 руб. (хотя за последние три месяца снизились на 16,3% в связи с сезонным фактором).

Цены на майонез за год снизились на 12.2%, до 114,8 руб. за кг (без НДС), а на майонезные соусы — на 4,6%, до 98,5 руб. за кг.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как изменились розничные цены на майонез за год

Стоимость майонеза в рознице за год опустилась на 4,2%. Розничные цены на подсолнечное масло на 13,2% ниже прошлогодних (июль 2023 года по сравнению с июлем 2022 года). По оценкам аналитиков «АБ-Центра», по этому показателю подсолнечное масло попало в тройку самых подешевевших продуктов за год (после гречневой, а также овсяной и перловой круп, цены на которые снизились на 36,1% и 14,8% соответственно). Куриное яйцо за тот же период выросло в цене на 10,7%.

Почему могут вырасти цены

По информации консалтингового агентства «Совэкон», на которую ссылается «Коммерсантъ», только за первую неделю августа средняя стоимость подсолнечного масла выросла до 79,02 тыс. руб. за тонну с НДС (+2,85 тыс. руб.), а экспортные котировки поднялись до $940 за тонну (+$30). Подсолнечник в среднем подорожал на 1,5 тыс. руб., до 27,85 тыс. руб. за тонну. 10 августа 2022 года масло в среднем стоило 73,6 тыс. руб. за тонну, а подсолнечник — 25,7 тыс. руб. за тонну.

Но рост себестоимости майонеза может быть связан не столько с ценами на масло, сколько с удорожанием упаковки и других материалов для производства, которое зависит уже от логистики и курсов валют. В понедельник, 14 августа, доллар в ходе торгов на бирже пробил отметку в 101 руб., евро торгуется выше 110 руб. Также стоит отметить, что биржевой курс доллара начал падать с 62,54 руб. 4 декабря в преддверии введения самой жесткой санкции Запада — нефтяного эмбарго. С тех пор рубль упал уже на 62,3%.

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Как рост цен объясняют эксперты

Гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов в беседе с NEWS.ru напоминает, что российский рынок подсолнечного масла тесно связан с мировым. По его словам, две трети всего производимого в стране подсолнечного масла отгружается на экспорт. При этом в долларовом выражении мировые цены на подсолнечное масло в июле 2023 года (по отношению к июню 2023 года) выросли на 14%. «На внутреннем рынке в рублях цены, безусловно, возрастут. Однако это будет не рост, а корректировка цен в условиях ослабления рубля», — объясняет эксперт.

Помимо роста мировых цен на подсолнечное масло и девальвации рубля, на стоимости сырья для производства майонеза может негативно сказаться сокращение площадей подсолнечника в 2023 году на 3%. Соответственно, с большой долей вероятности и его сборы тоже снизятся.

Возможное повышение цен на майонез объясняется также ростом стоимости упаковки, электроэнергии и логистики, хотя заинтересованность производителей растительного масла в экспорте тоже играет в этом свою роль, заметил в разговоре с NEWS.ru профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

По его мнению, не стоит сбрасывать со счетов влияние общего фона. «Сейчас заметна инфляция, и производители хотят иметь свободные деньги, если не на развитие, так хотя бы на обслуживание импортного оборудования», — рассуждает собеседник NEWS.ru. Зарплаты работникам тоже надо повышать, да и стоимость жизни для семей владельцев предприятий выросла в разы, добавил он.

На сколько могут вырасти цены на майонез в рознице

По мнению Чеглова, рост цен на майонез к осени, а также на его главные составляющие — подсолнечное масло и яйца — может составить в магазинах до 10%. Судя по тому, что ряд крупных компаний предупредили о повышении цен сетевиков, ФАС будет проверять их «на мотив сговора», что «охладит пыл» и заставит производителей быть «мягче» в этом вопросе, считает эксперт.

«Как обычно, увидим промопозиции почти по «старым» ценам и дифференцированный рост цен по ассортименту, а возможно, уменьшение объема товара в упаковке», — прогнозирует он.

Серьезных предпосылок для роста цен не было бы, если бы рубль был крепче, уверен Плугов. Однако от конкретных прогнозов эксперт воздерживается, подчеркивая при этом, что любые ограничения внутренних цен, а также ограничения экспорта могут негативно повлиять на всю отрасль.

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