https://static.news.ru/photo/15511e08-5762-11ea-8df9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

Бытовая техника в России может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Повышение цен производителями будет связано с включением ими в стоимость товаров расходов на утилизацию.

Данный прогноз сбудется, если с 2021 года вступят в силу нормативы, предполагающие стопроцентную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки. Об этом рассказал глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров, сообщает газета «Известия».

По данным издания, концепция расширенной ответственности производителей и импортёров должна быть принята правительством до конца марта 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коммерсанты выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковок до 100%, которые предлагает ввести Минприроды. Письмо с возражениями на эту инициативу на имя вице-премьера Алексея Гордеева направили представители бизнеса. Они считают, что достижение 100% нормативов утилизации одномоментно невозможно, приведёт к росту нагрузки на добросовестных участников рынка и снижению конкурентоспособности отечественных товаров.