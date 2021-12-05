18+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Россиян предупредили о подорожании продуктов для новогоднего стола

07:18, 06 декабря 2021
Россиян предупредили о подорожании продуктов для новогоднего стола Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Стоимость продуктов для новогоднего стола в этом году существенно выросла по сравнению с прошлым. Это следует из данных Росстата о средних ценах за октябрь, пишут «Известия».

Минсельхоз на данный момент подготовил меры, которые должны остановить рост цен в 2022 году. Но салат «Оливье» на четыре порции обойдётся в 416 рублей — это на 15% дороже, чем в прошлом году. Сельдь под шубой будет стоить 209 рублей, что на 25% выше, чем в прошлом году.

Картофель по сравнению с прошлым годом подорожал на 80%, морковь — на 41%, лук репчатый — на 41%. Цены на майонез и яйца выросли на 28%. Также на 11% подорожала селёдка.

Ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Ибрагим Рамазанов назвал маловероятным сценарий, при котором картофель станет стоить дороже апельсинов, как утверждают некоторые эксперты. По его словам, подобное возможно, только если Россия полностью перейдёт на импорт картофеля.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео