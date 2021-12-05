Россиян предупредили о подорожании продуктов для новогоднего стола

Стоимость продуктов для новогоднего стола в этом году существенно выросла по сравнению с прошлым. Это следует из данных Росстата о средних ценах за октябрь, пишут «Известия».
Минсельхоз на данный момент
Картофель по сравнению с прошлым годом подорожал на 80%, морковь — на 41%, лук репчатый — на 41%. Цены на майонез и яйца выросли на 28%. Также на 11% подорожала селёдка.
Ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Ибрагим Рамазанов назвал маловероятным сценарий, при котором картофель станет стоить дороже апельсинов, как утверждают некоторые эксперты. По его словам, подобное возможно, только если Россия полностью перейдёт на импорт картофеля.