Россиян предупредили о подорожании продуктов для новогоднего стола

Стоимость продуктов для новогоднего стола в этом году существенно выросла по сравнению с прошлым. Это следует из данных Росстата о средних ценах за октябрь, пишут «Известия».

Минсельхоз на данный момент подготовил меры, которые должны остановить рост цен в 2022 году. Но салат «Оливье» на четыре порции обойдётся в 416 рублей — это на 15% дороже, чем в прошлом году. Сельдь под шубой будет стоить 209 рублей, что на 25% выше, чем в прошлом году.

Картофель по сравнению с прошлым годом подорожал на 80%, морковь — на 41%, лук репчатый — на 41%. Цены на майонез и яйца выросли на 28%. Также на 11% подорожала селёдка.

Ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Ибрагим Рамазанов назвал маловероятным сценарий, при котором картофель станет стоить дороже апельсинов, как утверждают некоторые эксперты. По его словам, подобное возможно, только если Россия полностью перейдёт на импорт картофеля.