Эксперт рассказал, когда картофель будет дороже апельсинов

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Ибрагим Рамазанов назвал маловероятным сценарий, при котором картофель станет стоить дороже апельсинов, как утверждают некоторые эксперты. По его словам, подобное возможно, только если Россия полностью перейдёт на импорт картофеля, сообщает агентство ПРАЙМ.

Рамазанов пояснил , что в российских мегаполисах можно встретить в продаже некоторые импортные сорта корнеплода, за которые давно уже просят больше, чем за апельсины. Однако цены отечественного картофеля в два-три раза ниже цен на апельсины и другие цитрусовые.

Профессор считает, что даже «усилия тех, кто пытается спекулировать на рынке с учётом инфляции», не приведут к успеху. Поскольку у картофеля низкая себестоимость, при высоких темпах роста цен производители станут наращивать его производство.

Кроме того, по данным Росстата, в среднем обеспеченность ресурсами внутреннего потребления картофеля составляет около 95%, хотя в 2021-м этот показатель снизился. Это достаточно обнадёживающий аргумент, что цены на картофель в России не поднимутся до уровня цен на апельсины, — подчеркнул Рамазанов.

Ранее стало известно, что мандарины являются крайне востребованным товаром на прилавках продуктовых магазинов, особенно в ноябре — декабре, поэтому цена на них перед Новым годом существенно поднимается, пояснил кандидат экономических наук Александр Баранов. Более того, на стоимость фруктов влияет также подорожание логистики, рост цен на упаковочную тару и сокращение поставок из Грузии и Абхазии.