Экономист объяснил рост цен на мандарины перед Новым годом

Мандарины — крайне востребованный товар на прилавках российских продуктовых магазинов, особенно в ноябре — декабре, поэтому цена на них перед Новым годом существенно поднимается, пояснил кандидат экономических наук Александр Баранов. Более того, на стоимость фруктов влияет также подорожание логистики, рост цен на упаковочную тару и сокращение поставок из Грузии и Абхазии, пишет «Экономика Сегодня».

Мы продолжаем наблюдать рост цен повсеместно, таковы нынешние реалии и последствия мирового кризиса. Растёт стоимость абсолютно всех продуктов питания — как импортных, так и отечественных. Но, безусловно, существуют и сезонные позиции, цены на которые взлетают в определённые периоды. Мандарины, да и в целом цитрусовые, начинают дорожать к Новому году, потому что это традиционное зимнее лакомство, — уточнил Баранов.

Среди других причин подорожания мандаринов экономист выделил рост цен на доставку мандаринов из Турции, на удобрения, на упаковочную тару, а также увеличение оплаты труда работников. По имеющимся данным, экспорт мандаринов из Абхазии, которые являются одними из самых дешёвых на российском рынке, уменьшился в два раза по сравнению с прошлым годом. Виной всему — снижение урожайности и рост цен на транспортную логистику.

Дорогая закупка мандаринов оптом определённо скажется на ценах в России. К этому нужно быть готовыми и по возможности приобрести фрукт немного раньше Нового года — хотя бы за неделю, потому как ближе к 31 декабря цены взлетят ещё больше, — резюмировал Баранов.

Ранее сообщалось, что цена на мандарины выросла на 25% в несетевой рознице.