Россиян предупредили о подорожании интернета

Тарифы на проводной интернет подорожают в ближайшее время, он этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в российских корпорациях.

Отмечается, что цены поднимутся как для корпоративных, так и для обычных клиентов. Некоторые компании изменят стоимость услуг с 1 июля, другие - с 1 августа.

Подорожание составит от 2% до 15% в зависимости от компании. Операторы связи объясняют рост цен инфляцией и текущей экономической ситуацией в стране, эксперты полагают, что таким образом провайдеры желают увеличить выручку.

Ранее в Российском книжном союзе сообщили, что печатные книги в стране в ближайшие пять лет вырастут в цене вдвое, при этом электронные издания, скорее всего, останутся в той же ценовой категории. Эксперты объясняют удорожание печатных книг развитием интернет-технологий и повышением цен на офсетную бумагу и картон.