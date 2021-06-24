Россиян предупредили о подорожании интернета

Тарифы на проводной интернет подорожают в ближайшее время, он этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в российских корпорациях.
Отмечается, что цены
Подорожание составит от 2% до 15% в зависимости от компании. Операторы связи объясняют рост цен инфляцией и текущей экономической ситуацией в стране, эксперты полагают, что таким образом провайдеры желают увеличить выручку.
Ранее в Российском книжном союзе сообщили, что печатные книги в стране в ближайшие пять лет вырастут в цене вдвое, при этом электронные издания, скорее всего, останутся в той же ценовой категории. Эксперты объясняют удорожание печатных книг развитием интернет-технологий и повышением цен на офсетную бумагу и картон.