Россиян предупредили о подорожании хлеба и макарон Экономист Остапкович: на фоне подорожания топлива растут цены на хлеб и макароны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на хлеб и макароны растут на фоне подорожания топлива, его дефицита в регионах и сложностей из-за замены импортной сельскохозяйственной техники, заявил в интервью URA.RU директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, важным является то, что сейчас собирают урожай и готовятся к посевной.

Сейчас собирают урожай, будет посевная. Это требует топливные ресурсы. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что есть проблема в регионах — нет топлива на заправках. А если у вас нет топлива, вы не соберете урожай. Если у вас нет топлива, вы сделаете плохую посевную, — рассказал экономист.

Он пояснил, что в такой ситуации ожидается дефицит урожая и, соответственно, растет стоимость макарон, хлеба и других хлебобулочных изделий. Остапкович добавил, что повышение цен в настоящее время уже составляет 5–10%. Сказывается подорожание топлива и импортного оборудования, которое «не так просто заменить», заключил экономист.

Ранее исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев сообщил, что отпускные цены на хлеб в России могут вырасти примерно на 10% до конца года. По его словам, у производителей больше нет возможностей для удержания привычных цен из-за подорожания сырья, логистики и роста расходов на выплаты зарплат рабочим.