Россия закрывает торгпредства в Литве и на Украине

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Торговые представительства России в Литве и на Украине будут закрыты. Об этом говорится в постановлении правительства, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Правительство РФ постановляет: ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике, торговое представительство Российской Федерации на Украине, — цитирует ТАСС документ.

Ранее с предложением о ликвидации торгпредств в этих странах выступил Минпромторг. В ведомстве отметили, что после закрытия у РФ останутся торгпредства в 58 странах.

Как писал NEWS.ru, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что российское торгпредство на Украине, по сути, давно не работает, а для торговых отношений с Литвой оно тоже не представляется необходимым.

Он добавил, что Украина и Литва активно участвуют в антироссийских санкциях. Кроме того, с обеими странами торговля сейчас находится на минимальном уровне.