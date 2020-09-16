В Совфеде оценили предложение закрыть торгпредства на Украине и в Литве

Минпромторг предложил ликвидировать российские торговые представительства на Украине и в Литве. В Совфеде считают, что от этого Россия ничего не потеряет.
Как
Россия ничего не потеряет от закрытия этих торгпредств ни в экономическом, ни в другом плане, — цитирует зампреда агенство.
Он добавил, что Украина и Литва активно участвуют в антироссийских санкциях. Кроме того, с обеими странами торговля сейчас находится на минимальном уровне.
Как писал NEWS.ru, Минпромторг приостанавливает работу российских торговых представительств в США и странах Балтии. Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров. При этом в некоторых странах министерство, напротив, активизирует свою деятельность. В частности, Мантуров рассказал о планах создания региональных хабов по поддержке российского экспорта в Мексике и Саудовской Аравии.
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