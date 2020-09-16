В Совфеде оценили предложение закрыть торгпредства на Украине и в Литве

https://static.news.ru/photo/1494ac9c-f829-11ea-97e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минпромторг предложил ликвидировать российские торговые представительства на Украине и в Литве. В Совфеде считают, что от этого Россия ничего не потеряет.

Как сообщает РИА Новости, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что российское торгпредство на Украине, по сути, давно не работает, а для торговых отношений с Литвой оно тоже не представляется необходимым.

Россия ничего не потеряет от закрытия этих торгпредств ни в экономическом, ни в другом плане, — цитирует зампреда агенство.

Он добавил, что Украина и Литва активно участвуют в антироссийских санкциях. Кроме того, с обеими странами торговля сейчас находится на минимальном уровне.

Как писал NEWS.ru, Минпромторг приостанавливает работу российских торговых представительств в США и странах Балтии. Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров. При этом в некоторых странах министерство, напротив, активизирует свою деятельность. В частности, Мантуров рассказал о планах создания региональных хабов по поддержке российского экспорта в Мексике и Саудовской Аравии.