Россия вымирает: какие регионы опустеют и когда, что говорит Росстат

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Росстат выпустил демографический прогноз, из которого следует, что в ближайшие 20 лет Москва и Подмосковье станут абсолютными лидерами по естественной убыли населения. Также люди будут активно уезжать из многих регионов России. Какие территории рискуют запустеть и удастся ли там заменить россиян мигрантами, расскажет NEWS.ru.

Какие регионы будут страдать от смертности больше всего

До 2045 года включительно Москва и Московская область будут лидерами по естественной убыли населения (превышению смертности над рождаемостью) в абсолютных цифрах — то есть в количестве людей. Первыми же по естественному приросту должны стать Чечня и Дагестан. Такие данные приводит Росстат в своем базовом демографическом прогнозе.

Стоит отметить, что высокую смертность в Москве и Подмосковье можно объяснить тем, что и людей в этих регионах проживает больше, чем в каких-либо других. Если же говорить о Чечне и Дагестане, то причиной, как уже неоднократно отмечали аналитики, может стать традиционная для местного населения высокая рождаемость. Но, как говорит в беседе с NEWS.ru экс-депутат Госдумы и эксперт по миграции Анатолий Голов, статистике Чечни, Дагестана и Ингушетии доверять сложно.

Другая методика Росстата — учет убыли в относительных числах (в соотношении к 1000 жителей) — более показательна. Здесь лидерами по убыли будут регионы, в которых уже проживает не очень много людей. Смоленская область (на 2023 год жили 873 тыс. человек), Тамбовская область (966 тыс.), Карелия (528 тыс.) и Мордовия (771 тыс.). Что же касается первых регионов по приросту населения, то здесь, как и в случае с другой методикой, лучшей российской территорией становится Чечня, а сразу после нее идет Ингушетия.

По включенным в состав России Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям Росстат сведений не дает.

Какие регионы больше всего пострадают от миграции и глобального потепления

Как отмечает в разговоре с NEWS.ru Анатолий Голов, в России не прекращается миграция с севера и Дальнего Востока. «Если вы возьмете население Дальнего Востока 10 лет назад и сейчас, то потеря у них составляет несколько миллионов человек. Люди едут в Москву, Краснодар и Санкт-Петербург. Так что это будет влиять куда больше, чем превышение смертности над рождаемостью», — сказал он.

Говоря же о таких далеких временах, как 2045 год, следует добавлять и фактор изменения климата, отмечает Голов. «Если сбудутся апокалиптические прогнозы о том, что к 2040-му вечная мерзлота поплывет, боюсь, значительная часть севера и Дальнего Востока окажутся непригодными для жилья вообще. Там низинные и болотистые места в значительной мере. А из-за климата начнутся еще более серьезные миграционные процессы», — говорит аналитик.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сколько Росстату нужно мигрантов, чтобы справиться с убылью населения

Росстат закладывает в своем прогнозе ежегодный прирост мигрантов в России до 2045 года примерно в 217 тыс. человек. При этом на начало 2045-го ведомство прогнозирует, что в России будут проживать почти 139 млн человек. Это уже на 7 млн меньше сегодняшних показателей, то есть случится довольно заметное падение.

В то же время в относительных числах это всего 5% от текущего уровня. Таким образом, по подсчетам аналитиков Росстата выходит, что 217 тыс. мигрантов в год России хватит, чтобы численность населения почти не менялась еще 20 лет.

Сколько России нужно мигрантов по версии экспертов

Весной прошлого года эксперты Института демографии им. А. Г. Вишневского НИУ ВШЭ Валерий Юмагузин и Мария Винник опубликовали статью, в которой рассчитали, сколько мигрантов стране нужно ежегодно, чтобы сохранить вплоть до 2100 года численность населения в 146 млн человек. Аналитики предлагают три сценария.

И даже по самому оптимистичному — при средней рождаемости до 2,5 ребенка на одну женщину и росте к 2100 году продолжительности жизни до 85,7 года у мужчин и 90,5 года у женщин — аналитики видят миграционный прирост в 430 тыс. человек ежегодно, но отмечают, что нужны будут дополнительные потоки мигрантов до 2036 года.

По среднему варианту (рождаемость — до 1,85 ребенка на женщину, рост продолжительности жизни до 80,3 года у мужчин и 86,7 года у женщин) потребуется, чтобы мигрантов прибывало 390 тыс. человек в год в ближайшие 80 лет. При этом в первые годы их должно быть больше — около 900 тыс.

А по пессимистичному сценарию (рождаемость — до 1,4 ребенка на одну женщину к 2023 году и сохранение этого уровня до конца века, смертность в возрасте 74,9 года у мужчин и 83,6 года у женщин, миграционный прирост — менее 100 тыс. человек) до конца века понадобится дополнительно еще по 1 млн мигрантов ежегодно.

При этом аналитики не учитывают в своих сценариях потери от спецоперации на Украине, потому что боевые действия еще идут, их эффект предстоит проанализировать позже. Тем не менее они подчеркивают, что масштабы естественной убыли населения, а также увеличения потоков эмиграции и иммиграции вырастут.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Будут ли мигранты активно приезжать в страну

В первом полугодии 2023 года в Россию уже въехало на 50 тыс. мигрантов меньше, чем за эти же шесть месяцев 2022-го. Поток снизился на 15%, до 282 тыс. человек, отмечалось в исследовании Института Гайдара. Причинами стали ослабление рубля и усиление контроля за легализацией иностранных граждан в РФ.

Эксперты уже отмечали, что это бьет по российскому рынку труда. То есть недорогих и усердных работников из других стран в России становится меньше. Поэтому даже прогнозы Росстата о 217 тыс. мигрантах ежегодно, которые будут сохранять численность населения почти на текущих уровнях еще 20 лет, Анатолий Голов ставит под сомнение.

«Росстат не может быть пессимистом и должен в общем рисовать более-менее приличную картину. Но все эксперты говорят, что ведомство провалило перепись. По населению Москвы оценки разнятся в несколько миллионов, и это только по Москве. По Питеру — тоже. Росстат делает хорошую мину при плохой игре», — резюмирует Голов, иронизируя, что нынешний начальник ведомства вряд ли будет занимать свою должность в 2045 году, чтобы ответить за результаты.

Исследования же ученых из ВШЭ о трех сценариях и необходимых 390 тысячах — 1,1 млн мигрантов имеют более научных характер, полагает эксперт. Но и те обстоятельства, которые учитывают они, могут еще очень сильно измениться.

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