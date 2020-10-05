Россия вошла в пятёрку лидеров по отказу от наличных во время пандемии

Россия вошла в пятёрку стран, лидирующих по скорости отказа населения от наличной оплаты во время пандемии, заняв четвёртую строчку вместе с Румынией.

Такие данные приводят аналитики Boston Consulting Group (BCG) в докладе «Международные платежи в 2020 году: вперёд в будущее».

При подсчёте эксперты оценивали чистое изменение количества потребительских платежей, совершённых наличными. Показатель рассчитывается как доля потребителей, более активно использовавших наличные в пандемию, минус процентная доля менее активных потребителей. В результате в России этот показатель составил 48%, передаёт РБК.

Лидером рейтинга стала Британия с показателем 62%. Второе место у Канады (59%), третье у Австралии (53%). Пятое место у Нидерландов (47%).

Опрос проводился в 30 странах мира с 18 мая по 19 июня, в нём приняли участие 17 600 человек.

По итогам 2010–2018 годов число безналичных транзакций в России выросло в 30 раз — с 5,8 до 172 в год на человека. В 2020 году пандемия дополнительно подтолкнула развитие цифровых технологий в стране, отмечают авторы доклада.

Ранее NEWS.ru писал, что во время пандемии коронавирусной инфекции жительницы России стали больше снимать наличных, чем мужчины. Так, в первом полугодии 2020 года заметно выросли средние чеки снятия наличных у представителей обоих полов. «Женский» чек вырос на 82% относительно того же периода прошлого года, а «мужской» — на 54%. При этом «женский» средний чек больше «мужского» — 67 117 рублей против 64 125 рублей.

Кроме того, среди женщин выросла не только частота получения наличных, но и сумма. Она увеличилась на 28%, а у мужчин только на 17%.