Россия в мае закупила в 14 раз меньше апельсинов из Турции Россия в мае вдвое сократила импорт популярных видов цитрусовых из Турции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия в мае вдвое снизила закупки цитрусовых, производимых в Турции, а поставки апельсинов сократились в 14 раз до 77 тонн по сравнению с показателями 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные о торговле между странами. Уточняется, что всего за последний месяц весны российская сторона закупила 5,6 тысячи тонн цитрусовых из Турции.

По данным агентства, речь, помимо апельсинов, идет о мандаринах, лимонах и грейпфрутах. Их общая доля в российском импорте составила 1%, тогда как в 2023 году на них приходилось 10%. Объем импорта мандаринов снизился в 6,5 раз — до 411 тонн, лимонов — втрое до 2,2 тысячи тонн. Отмечается, что положительную динамику продемонстрировали только грейпфруты — поставки увеличились в шесть раз, достигнув отметки в 2,9 тысячи тонн. Как добавил глава президиума АКОРТ Игорь Караваев, цитрусовые из Турции занимают порядка 11% от общего ассортимента в России.

Ранее доктор экономических наук Игорь Костиков отметил, что Россия смогла нарастить свой экспорт благодаря санкциям стран Запада, введенных на импорт ряда товаров отечественного производства. По словам специалиста, также на фоне ограничений в стране удалость нарастить темп экономического роста.