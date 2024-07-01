Экономист рассказал, как санкции Запада помогли России Экономист Костиков: санкции Запада помогли РФ нарастить экспорт в другие страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Благодаря санкциям Запада, а именно запрету на импорт некоторых отечественных товаров, Россия смогла нарастить свой экспорт в другие страны, рассказал ОТР профессор, доктор экономических наук Игорь Костиков. По его словам, также в стране удалость нарастить темп экономического роста.

Российским экспортерам удалось преодолеть последствия санкций и наладить экспорт традиционных товаров на новые рынки, заместив, таким образом, рынки недружественных стран, в которых были введены санкции к российским поставщикам, — объяснил эксперт.

Экономист отметил, что сохранение и увеличение экспорта стабилизирует экономику России и способствует высоким темпам экономического роста. Также это стабилизирует национальную валюту. Кроме того, сохранение высоких объемов экспорта помогает росту импорта, который в последнее время замедлился, добавил Костиков.

Это обстоятельство имеет значение для снижения инфляции, рост которой связан с ростом потребительского спроса, в связи с ростом реальных доходов населения и ростом потребительского кредитования, — подытожил экономист.

Ранее кандидат экономических наук Николай Кульбака объяснил, что Россия учится обходить санкции, введенные Западом. По словам эксперта, РФ удалось компенсировать выпавшие из-за рестрикций доходы. Он уточнил, что в этом помогает параллельный импорт.