Россия скорректирует торговые связи с Британией с учётом сделки по Brexit

https://static.news.ru/photo/60dd227a-46c9-11eb-a665-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pippa Fowles/Global Look Press

Торгово-экономические связи России с Великобританией и Евросоюзом претерпят изменения с учётом заключённого на днях торгового соглашения Лондона и Брюсселя. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

Нам надо будет корректировать наши торгово-экономические связи с оставшимся ЕС и Великобританией с учётом этого фактора (сделки по Brexit — NEWS.ru). Тут я не вижу большой трагедии, — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, Россия продолжит торговые отношения с Британией на основе норм Всемирной торговой организации (ВТО). Соглашение о сотрудничестве с ЕС будет скорректировано, как этого потребует ситуация.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании и Евросоюза согласовали все условия сделки о формате будущих отношений и свободой торговли после Brexit. В Еврокомиссии заявили, что торговля будет проходить без пошлин и квот.

Великобритания официально вышла из состава Евросоюза в январе 2020 года. До 31 декабря действует переходный период, в течение которого большинство правовых норм ЕС оставались в силе на территории Соединённого Королевства.

Ранее британский политолог предрёк проблемы в отношениях между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и победителем президентских выборов в США Джо Байденом. Камнем преткновения может стать законопроект о внутренней торговле, писал NEWS.ru. Соглашение по Brexit регулирует нормы, относящиеся к внутренней торговле Соединённого Королевства. При этом в Лондоне намерены отстаивать собственные условия выхода из Европейского союза, которые не устраивают руководство Северной Ирландии. Джо Байден, чьи предки — выходцы из Северной Ирландии, уже заявил, что поддержит интересы своей исторической родины.