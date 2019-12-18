https://static.news.ru/photo/867afb9c-2190-11ea-9de0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Россия, Украина и ЕС 19 декабря проведут трёхсторонние консультации, в ходе которых обговорят параметры будущего соглашения по газу.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии, встреча пройдёт на уровне министерств в Берлине. Стороны обсудят сроки, тарифы и объёмы долгосрочного транзита газа через Украину после 2019 года. Переговоры сосредоточатся на достижении политического соглашения по этому вопросу. Также будет затронута тема арбитража.

Представители украинской госкомпании «Нафтогаз» 16 декабря опровергли достижение соглашения с «Газпромом» по вопросам газового транзита, сообщал NEWS.ru. В компании обвинили российских журналистов в распространении не соответствующей действительности информации.