https://static.news.ru/photo/4e8da5a0-2009-11ea-8921-fa163e074e61_660.jpgФото: Wang Jianwei/Xinhua/Global Look Press
Договорённости между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом» по вопросам транзита газа пока отсутствуют, сообщили представители Киева. По их словам, урегулирование спора продолжается.
Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности, — говорится в заявлении «Нафтогаза» на официальной странице предприятия в социальной сети Facebook.
В компании призвали журналистов тщательнее проверять информацию и работать с официальными документами участников процесса.
Как писал NEWS.ru, украинский регулятор в сфере энергетики продлил сроки бронирования транзитных мощностей газотранспортной системы страны до 31 декабря, поэтому у российского «Газпрома» ещё есть время, чтобы заключить соответствующий контракт. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Он также отметил, что этот контракт является стандартным. Кроме того, до 22 декабря регулятор должен утвердить новые тарифы.