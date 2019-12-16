Фото: Wang Jianwei/Xinhua/Global Look Press

Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 декабря 2019 года составила 2,9 млрд рублей, увеличившись за ноябрь на 10,2%.

Долги по зарплате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 декабря составили 2,88 млрд рублей, увеличившись за месяц на 10,9%. Задолженность из-за несвоевременного получения денег из бюджетов всех уровней...