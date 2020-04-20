Российские акции консолидируются на фоне слабеющих нефти и рубля

https://static.news.ru/photo/2dfde698-82e6-11ea-84ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Рынок акций в России консолидируется при смешанной динамике blue chips из-за ослабленного рубля и подешевевшей нефти. Негативные процессы связывают с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2534,52 пункта (-0,02%), индекс РТС — 1071,56 пункта (-0,7%); цены большинства основных «фишек» на «Московской бирже» изменились в пределах 4,5%.

На открытии торгов Московской Биржи 20 апреля курс доллара поднялся по отношению к рублю на 1,19% до отметки в 74,87 руб. Курс евро, в свою очередь, увеличился на 0,96% до 81,15 руб.

К 10:05 мск курс доллара находился на отметке в 74,9 руб. (+1,26%), а курс евро — на уровне 81,4 руб. (+1,27%), свидетельствуют данные торговой площадки.

Как сообщал ранее NEWS.ru, ведущие банки РФ начали оформлять заявки по программе льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. Российский лидер Владимир Путин 16 апреля 2020 года озвучил ряд предложений, позволяющих поддержать строительный сектор на фоне нестабильной экономической ситуации и пандемии коронавирусной инфекции нового типа.