Более 200 млрд рублей инвестировали в область фармацевтики за последние семь лет, сообщил в эксклюзивном интервью NEWS.ru первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.
По его словам, за это время в стране появилось «огромное» количество новых заводов, отвечающих лучшим международным стандартам.
Поэтому наша основная задача, чтобы российские граждане были обеспечены качественными, безопасными, эффективными и доступными лекарственными препаратами, — подчеркнул он.
Замминистра добавил, что работа по данному вопросу будет продолжена.
Ранее Сергей Цыб в эксклюзивном интервью NEWS.ru в рамках Гайдаровского форума рассказал о реализации импортозамещения лекарственных средств, инвестициях в фармацевтику, а также о том, стоит ли ждать повышения цен на лекарства из-за введения обязательной маркировки.
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