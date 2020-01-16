https://static.news.ru/photo/c0ac731c-38fc-11ea-bd28-fa163e074e61_660.jpg Сергей Цыб Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 200 млрд рублей инвестировали в область фармацевтики за последние семь лет, сообщил в эксклюзивном интервью NEWS.ru первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

По его словам, за это время в стране появилось «огромное» количество новых заводов, отвечающих лучшим международным стандартам.

Поэтому наша основная задача, чтобы российские граждане были обеспечены качественными, безопасными, эффективными и доступными лекарственными препаратами, — подчеркнул он.

Замминистра добавил, что работа по данному вопросу будет продолжена.

Ранее Сергей Цыб в эксклюзивном интервью NEWS.ru в рамках Гайдаровского форума рассказал о реализации импортозамещения лекарственных средств, инвестициях в фармацевтику, а также о том, стоит ли ждать повышения цен на лекарства из-за введения обязательной маркировки.