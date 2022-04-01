России предрекли рекордные доходы от экспорта газа

Россия может получить рекордные доходы от экспорта газа из-за роста цен на спотовых рынках. Такое мнение выразил эксперт Немецкого института по международным отношениям и безопасности Янис Клюге. В разговоре с телеканалом N-TV.DE он пояснил, что за последний год цена на газ на спотовых рынках выросла в пять раз, поэтому если раньше полученные средства от экспорта газа не превышали выручку от продажи нефти, то в этом году ситуация может поменяться.

До сих пор газ не играл такой большой роли в бюджете, имея соотношение примерно один к четырём по сравнению с нефтью. Однако в этом году газ может дать аналогичный заработок, поскольку многие контракты приводят в соответствие со спотовой ценой, — сказал Клюге.

Он считает, что прибыль от продажи энергоресурсов позволит России компенсировать рост инфляции, а также снижение сборов налога на прибыль и НДС. Клюге также выразил мнение, что в этом году бюджет России окажется профицитным. Это, по его словам, даст российской экономике возможность компенсировать ущерб от санкций, введённых западными странами.

23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам российского лидера, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.

Большинство европейских лидеров сочли идею платить за поставки в рублях нарушением действующих контрактов, где оплата в основном номинирована в евро и долларах. Европейские компании также беспокоит, что покупка рублей может вынудить их взаимодействовать с Центробанком РФ, который находится под санкциями ЕС и США.