«Роснефть» требует с РБК 43 млрд рублей за ущерб от заголовка

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«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей за публикацию о бывшем венесуэльском проекте компании. Представители «Роснефти» утверждают, что журналисты намеренно ввели в заблуждение «общественность, представителей рынка и регуляторов», исказив суть сделки по Венесуэле.

РБК получил исковое заявление «Роснефти» в Арбитражный суд Москвы, в котором компания требует взыскать с РБК 43 млрд. рублей в качестве репутационного вреда, — сообщает РБК.

Вызвавший недовольство «Роснефти» материал рассказывает о передаче доли в 80% в Национальном нефтяном консорциуме Венесуэлы рязанскому ЧОП, находящемуся в собственности государственной «Росзарубежнефти». В РБК отметили, что убеждены в достоверности опубликованных сведений, основанных исключительно на официальных данных, и готовы отстаивать свою позицию в суде.

Как писал NEWS.ru, 15 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что корпорация полностью вышла из всех проектов в Венесуэле и прекратила всякую деятельность в южноамериканской стране