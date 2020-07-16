«Роснефть» отозвала иск к РБК после сожалений главреда

https://static.news.ru/photo/deb45e8c-c773-11ea-94c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosneftru/vk.com

Редакция РБК опубликовала за подписью главного редактора и генерального директора издания заявление о том, что сожалеет по поводу своего материала о «Роснефти». После этого нефтяная компания отозвала иск к СМИ.

Заявление РБК было опубликовано на сайте издания. Там говорится, что редакция в материале о доле рязанского ЧОП в венесуэльском проекте «Роснефти» не собиралась ставить под сомнение легитимность сделки и факт её совершения. Кроме того, после получения новой информации заголовок изменили.

Редакция РБК подтверждает приверженность базовым принципам журналистской этики, включая необходимость предоставления полной, проверенной и корректной информации во избежание причинения ущерба её неполнотой и неточностью, — говорится в тексте.

Публикации с неполной или искажённой информацией могут влиять на динамику акций публичных организаций или позиции надзорных органов. В связи с этим РБК выразило сожаления о возможном появлении некорректных интерпретаций материала.

Спустя 30 минут «Роснефть» объявила, что отказывается от иска к изданию, передаёт ТАСС.

Компания удовлетворена результатом, достигнутым в ходе консультаций, а также позицией, сформулированной редакцией, и отзывает иск, — рассказал представитель нефтяной компании.

Как писал NEWS.ru, «Роснефть» требовала взыскать с РБК 43 млрд рублей за публикацию о бывшем венесуэльском проекте компании. Представители «Роснефти» утверждают, что журналисты намеренно ввели в заблуждение «общественность, представителей рынка и регуляторов», исказив суть сделки по Венесуэле.

Вызвавший недовольство «Роснефти» материал рассказывает о передаче доли в 80% в Национальном нефтяном консорциуме Венесуэлы рязанскому ЧОП, находящемуся в собственности государственной «Росзарубежнефти». В РБК говорили, что убеждены в достоверности опубликованных сведений, основанных исключительно на официальных данных, и готовы отстаивать свою позицию в суде.