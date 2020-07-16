«Роснефть» отозвала иск к РБК после сожалений главреда

Редакция РБК опубликовала за подписью главного редактора и генерального директора издания заявление о том, что сожалеет по поводу своего материала о «Роснефти». После этого нефтяная компания отозвала иск к СМИ.
Заявление РБК было
Редакция РБК подтверждает приверженность базовым принципам журналистской этики, включая необходимость предоставления полной, проверенной и корректной информации во избежание причинения ущерба её неполнотой и неточностью, — говорится в тексте.
Публикации с неполной или искажённой информацией могут влиять на динамику акций публичных организаций или позиции надзорных органов. В связи с этим РБК выразило сожаления о возможном появлении некорректных интерпретаций материала.
Спустя 30 минут «Роснефть» объявила, что отказывается от иска к изданию,
Компания удовлетворена результатом, достигнутым в ходе консультаций, а также позицией, сформулированной редакцией, и отзывает иск, — рассказал представитель нефтяной компании.
Как писал NEWS.ru, «Роснефть» требовала взыскать с РБК 43 млрд рублей за публикацию о бывшем венесуэльском проекте компании. Представители «Роснефти» утверждают, что журналисты намеренно ввели в заблуждение «общественность, представителей рынка и регуляторов», исказив суть сделки по Венесуэле.
Вызвавший недовольство «Роснефти» материал рассказывает о передаче доли в 80% в Национальном нефтяном консорциуме Венесуэлы рязанскому ЧОП, находящемуся в собственности государственной «Росзарубежнефти». В РБК говорили, что убеждены в достоверности опубликованных сведений, основанных исключительно на официальных данных, и готовы отстаивать свою позицию в суде.
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