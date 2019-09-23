https://static.news.ru/photo/3c35873c-de06-11e9-9251-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Росавиация попросила Минфин выделить 9,2 млрд рублей на окончание строительства новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово.

Возведение ВПП началось в 2014 году, завершить процесс предполагалось в 2016-м. Однако до сих пор полоса не готова. Ведомство рассчитывает, что средства на неё будут выделены в 2020–2022 годах.

Ещё 1,5 млрд рублей необходимы на укладку перронов для стоянки самолётов рядом с новым сегментом терминала Т2. По причине отсутствия этих элементов инфраструктуры он простаивает уже свыше года.

Согласно подсчётам ведомства, в 798 млн рублей обойдётся реконструкция одной из действующих ВПП Домодедово.

Письмо с просьбой о выделении средств Росавиация направила в Минфин в августе. Ведомство предполагает включить их в госпрограмму «Развитие транспортной системы». Решение министерства по данному вопросу пока неизвестно. В Росавиации от комментариев воздерживаются, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что руководство Шереметьево перенесло на более поздний срок открытие третьей ВПП. Ранее планировалось, что она начнёт работать с 1 сентября.