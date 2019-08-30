Фото: Сергей Булкин/News.ru

Аэропорт Шереметьево перенёс официальное открытие третьей взлётно-посадочной полосы на более поздний срок.

О дате открытия ВПП-3 будет сообщено дополнительно, — рассказали Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе аэропорта.

Строительные работы на полосе завершены, а Росавиация выдала разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию. В данное время заканчиваются процедуры по оформлению необходимой документации, также проводятся тренировки персонала, который будет задействован в обеспечении полётов с новой взлётно-посадочной полосы.

Ранее Шереметьево готовился запустить третью взлётно-посадочную полосу 1 сентября. Благодаря новой ВПП воздушная гавань сможет пропускать 90 операций с самолётами в час вместо 55, писал News.ru.

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