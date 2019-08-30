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Программу расселения ветхого и аварийного жилья в России будут продлевать и, по возможности, расширять. Об этом во время рабочей поездки в Астраханскую область заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.

Исполняющий обязанности губернатора Астраханской области пожаловался премьеру на острую проблему с ветхим и аварийным жильём в регионе, передаёт ТАСС. Эта проблема, действительно, исторически существует у нас во многих регионах, и...