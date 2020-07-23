РФ вошла в пятёрку стран с худшими потребительскими настроениями

https://static.news.ru/photo/7433f1e4-cd86-11ea-8e8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия вошла в пятёрку европейских стран с худшими потребительскими настроениями. В список также вошли Греция, Словения, Португалия и Испания.

Во II квартале 2020 года индекс потребительской уверенности россиян упал до отметки минус 30% — на 19% по сравнению с I кварталом.

В Дании и Швеции, для сравнения, данный индекс снизился лишь до отметки минус 2% и минус 5% соответственно.

Об этом говорится в результатах расчёта индекса потребительских настроений Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ).

В ВШЭ отмечают, что индекс падал сильнее в предыдущие кризисы: до минус 32% в 2015 году, до минус 35% в 2009-м и до минус 45% в 1998–1999 годы. Особенностью 2020 года является то, что показатель упал всего за один квартал.

Во время предыдущих кризисных эпизодов отрицательный эффект был накопительным, а индекс потребительской уверенности терял одномоментно не более 14–15%, — говорится в исследовании.

При этом в ходе опроса 43% респондентов отметили, что их материальное положение за прошедший квартал ухудшилось, и лишь 10% верят, что в ближайшие 12 месяцев ситуация начнёт стабилизироваться.

Хуже всего то, что наибольший пессимизм охватил самую производительную часть общества — людей в возрасте 30–49 лет. Представители данной категории больше других пострадали от коронакризиса, часть из этих людей потеряла полностью или частично источники своих доходов, — сказал директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Как ранее писал NEWS.ru, польское издание Gazeta Polska опубликовало статью, в которой говорится о кризисе в российской экономике, который «вряд ли удастся преодолеть».