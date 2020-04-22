РФ увеличит производство аппаратов ИВЛ в 8 раз

https://static.news.ru/photo/7300cad4-8490-11ea-b417-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Россия нарастит в апреле 2020 года выпуск аппаратов для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в 8 раз — до 800 штук в месяц, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время заседания Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса нового типа (COVID-19).

Чиновник добавил, что в мае показатель составит 2,5 тысяч единиц, в июне — 3,5 тысяч, пишет ТАСС.

Накануне стало известно, что Соединённые Штаты Америки поставят РФ комплектующие, необходимые для производства аппаратов ИВЛ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Кремль признал дефицит средств для борьбы с коронавирусом в ряде российских регионов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что субъекты РФ особенно нуждаются в аппаратах ИВЛ.

По состоянию на 22 апреля в России зафиксировано 5236 новых случаев заражения. Днём ранее прирост составил 5642 человека. Таким образом, общее количество инфицированных в стране составляет около 58 тысяч человек. При этом 513 пациентов скончались и более 4,4 тысячи выздоровели.