РФ представит КНР совместные проекты стоимостью $10 млрд

https://static.news.ru/photo/5009f604-e2ff-11ea-84b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: ChinaFotoPress/Global Look Press

Межведомственная рабочая группа российской части секретариата российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству на заседании 19 августа рассмотрела два новых проекта для совместной реализации с Пекином. Их общая сумма составляет $10 млрд.

Об этом сообщили в Минэкономразвития. По данным министерства, заседание возглавлял директор департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности ведомства Павел Снисоренко. В нём также приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, Банка России, ВЭБ.РФ, Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ) и бизнеса, передаёт ТАСС.

Всего были рассмотрены два проекта: строительство газоперерабатывающего комплекса по переработке этаносодержащего газа в районе поселка Усть-Луга в Ленинградской области, а также создание российско-китайской страховой компании.

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