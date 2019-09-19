https://static.news.ru/photo/83114314-db02-11e9-8e09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Турецким авиакомпаниям поступило предложение приобрести российские гражданские самолёты МС-21 и Sukhoi Superjet.

Об этом сообщил глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. По его словам, переговоры прошли в Стамбуле на фестивале авиации, космоса и технологий TEKNOFEST, передаёт « Интерфакс ».

Мы провели встречи с рядом авиакомпаний, которым мы готовы предложить МС-21 и Superjet 100, — рассказал Слюсарь.

Кроме того, как отметил глава ОАК, Турция «может быть заинтересована в проектах кооперации».

Ранее News.ru писал о том, что первый полёт российского пассажирского лайнера Ил-114 намечен на ноябрь 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор АО «Российская самолётостроительная корпорация «МиГ» Илья Тарасенко.