Резкое подорожание нефти подстегнуло изменения на МосБирже

https://static.news.ru/photo/7a47a3f8-84a9-11ea-b5ab-fa163e074e61_660.jpg

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожали на 16,1% — до $22,45 за баррель. Котировки по смеси WTI демонстрируют рост на 39,8% — $16,8 за «бочку».

Из-за изменений рынка углеводородов, курс доллара на МосБирже упал до 76 рублей за единицу (-1,6%). Евро снизился до 82,5 руб. (-1,5%). При этом индекс РТС прибавил 5% — до 1062,78 пункта, а индекс Мосбиржи — увеличился на 3,1%, до 2564,94 пункта.

На внутреннем российском рынке в апреле наблюдается значительное снижение спроса на нефтепродукты. В частности, продажи бензина на автозаправках сократились на 40-50%.

Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе конференции с депутатами Государственной думы. Глава Минэнерго также констатировал снижение продаж дизельного топлива на 30% и сокращение потребления авиакеросина на 50-60%.

Как писал NEWS.ru, Новак во время общения с депутатами отметил снижение глобального спроса на нефть, которое составляет до 30 млн баррелей в сутки. Глава Минэнерго предположил, что мир в настоящий момент находится на пике снижения нефтяного спроса.