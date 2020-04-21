Reuters: Москва и Эр-Рияд продолжают борьбу на рынке нефти

https://static.news.ru/photo/ad777c8a-8364-11ea-8a18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соглашение о сокращении добычи нефти не повлияло на конкурентную борьбу между Россией и Саудовской Аравией. Она продолжается, особенно в Азии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Агентство отмечает, что Эр-Рияд ориентируется на азиатский рынок, поскольку там даже в условиях текущей экономической ситуации спрос является относительно устойчивым. Интересы Москвы в Азии обусловлены запуском нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО), он рассчитан на 1,6 млн баррелей в сутки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил: курс рубля не зависит от падения стоимости майских фьючерсов нефти марки WTI. По его словам, это объясняется тем, что Центробанк обладает всеми инструментами для регулирования курса. По мнению эксперта, в последний день торгов на нефть с доставкой на май проявили себя спекулянты. Они захотели «сыграть на понижение».