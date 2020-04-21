Reuters: Москва и Эр-Рияд продолжают борьбу на рынке нефти

Соглашение о сокращении добычи нефти не повлияло на конкурентную борьбу между Россией и Саудовской Аравией. Она продолжается, особенно в Азии.
Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил: курс рубля не зависит от падения стоимости майских фьючерсов нефти марки WTI. По его словам, это объясняется тем, что Центробанк обладает всеми инструментами для регулирования курса. По мнению эксперта, в последний день торгов на нефть с доставкой на май проявили себя спекулянты. Они захотели «сыграть на понижение».
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