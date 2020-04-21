Эксперт объяснил влияние обвала нефти на курс рубля

https://static.news.ru/photo/b256e6bc-835c-11ea-9a3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что курс рубля не зависит от падения стоимости майских фьючерсов нефти марки WTI. По его словам, это объясняется тем, что Центробанк обладает всеми инструментами для регулирования курса.

Мы говорим не про физическую нефть, это просто игра биржевых спекулянтов на закрытии майских фьючерсов. Она не имеет никакого отношения к нефти, — цитирует Пикина телеканал РЕН ТВ.

По мнению эксперта, в последний день торгов на нефть с доставкой на май проявили себя спекулянты. Они захотели «сыграть на понижение». Их манёвр не имеет отношения к реальным продажам нефти. Пикин отметил, что резонансные падения будут «отыграны» на торгах по следующим фьючерсам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обвал фьючерсов на нефть напоминает картельный сговор. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Россия готова перейти к торговле топливом по принципу take or pay («бери или плати»).