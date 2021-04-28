Реновация обойдётся Москве дороже, чем планировалось

https://static.news.ru/photo/fde0d344-a819-11eb-8b58-96000091f725_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Власти Москвы с начала текущего года объявили тендеры на строительство жилья по программе реновации на 3,2 трлн рублей. С учётом предыдущих контрактов объём программы превысил 3,8 трлн рублей. Это больше начальных оценок её стоимости, а если учесть предстоящие тендеры по четверти объектов, финальная цена реновации может достигнуть 5 трлн рублей. При сохранении запланированных сроков строительства на неё потребуется выделять из городского бюджета до 500 млрд рублей в год, сообщает «Коммерсант».

Всего с января Московский фонд реновации объявил конкурсы на 52 площадки. Общая стоимость тендеров уже превысила 3,2 трлн рублей, это больше годового бюджета столицы (расходы Москвы в 2021 году должны составить 3,1 трлн рублей), — отмечает издание.

С ноября 2020-го по февраль 2021 года в Москве были распределены контракты стоимостью 154 млрд рублей на строительство 1,9 млн кв. метров жилья по реновации. Большую часть подрядов поделили ФСК, МИЦ, ПИК, «Крост» и «Регионжилстрой».

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее говорил о завершении этой программы в 2032 году. В целом на программу реновации в 2021 году из бюджета столицы выделяется 154 млрд рублей, а до 2023 года — 421 млрд рублей. При общей оценке программы в 5 трлн рублей и сроке до 2032 года на неё потребуется выделять около 500 млрд рублей в год, считают эксперты.

Программа реновации стартовала в Москве в 2017 году. Она предусматривает переселение в общей сложности свыше 1 млн человек из старых пятиэтажек в новые дома, построенные за счёт города. Сдано уже свыше 100 домов, ведётся проектирование и строительство ещё 270. В настоящее время на стадии расселения находятся порядка 34 тысяч горожан — жителей 224 домов.

Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о реновации по всей России. Субъекты получили право самостоятельно утверждать программы сноса и реконструкции жилья, а также определять степень изношенности домов.