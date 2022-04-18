Рейтинг банка Прохорова упал после вывода валюты VIP-клиентами

Рейтинг банка «Международный финансовый клуб», основным акционером которого является Михаил Прохоров, снизился сразу на две ступени после вывода валюты VIP-клиентами. Банк , который фокусируется на VIP-клиентах, оказался первым в топ-100, которому национальное рейтинговое агентство снизило кредитный рейтинг, пишет РБК.

Агентство «Эксперт РА» снизило рейтинг МФК до уровня «ruBB-», пересмотрев прогноз со «стабильного» на «негативный». В сообщении агентства говорится. что это произошло, в частности, из-за «ослабления ликвидных позиций» банка на фоне операций VIP-вкладчиков.

По состоянию на 1 февраля МФК занимал 74-е место в РФ по размеру активов (83,7 млрд рублей) и 100-е место по капиталу (7,8 млрд рублей). Банк специализируется на привлечении средств состоятельных клиентов. Основным акционером банка, по данным на 12 января, являлся владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров (57,61%), Татьяна Орлова — бывшая собственница банка «Возрождение» и дочь банкира Дмитрия Орлова владела 35,84% акций, ещё 6,55% принадлежали супруге гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерине Игнатовой.

По данным аналитиков «Эксперт РА», к ухудшению рейтинга банка привели три фактора: проблемы с ликвидностью, потери из-за переоценки ценных бумаг, снижение ценности собственников. В самом банке ситуацию оценивают не как критическую. В кредитной организации считают, что снижения основных показателей нет, а нормативы капитала и ликвидности восстановились.

Ранее сообщалось, что банк «Ренессанс Кредит», принадлежащий группе ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, был выставлен на продажу. Среди основных претендентов называют Совкомбанк.