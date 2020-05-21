Регионы примут новые меры поддержки социальной сферы на фоне COVID-19

https://static.news.ru/photo/ba47dd44-9b86-11ea-8043-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Региональные власти вводят новые меры поддержки социальной сферы на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Документы подразумевают дополнительные пособия медикам, сотрудникам государственных учреждений, безработным и семьям с детьми.

Например, с 1 июня 2020 года руководство Мурманской области выделит на помощь семьям с детьми от 3 до 7 лет 775 млн рублей, в том числе 224 млн рублей — из бюджета региона, пишет ТАСС. Размер выплаты — 8,6 тысяч руб. Средства получат свыше 7,5 тысяч человек.

Свердловская область направит на поддержку многодетных и малоимущих семей, а также семей с детьми-инвалидами, состоящих на учёте органах соцзащиты, 350 млн рублей. Размер пособия — 5 тысяч рублей.

Нижегородская область выделит 150 млн рублей на доплаты медикам. На аналогичные цели в Пензенской области направят 27,6 млн рублей. В Амурской области — 71 млн руб.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,1 млн человек, погибли свыше 330 тысяч, выздоровели более 2 млн. В России на 21 мая общее число инфицированных достигло 317 554, выздоровел 92 681, умерли 3099.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российские власти не обсуждают отмену бюджетного правила и заложенных в нём параметров цены на нефть. Выпадающие доходы из всех несырьевых источников можно компенсировать за счёт дополнительных заимствований в 2021 году, по мнению главы Минфина, писал NEWS.ru.