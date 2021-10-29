РБК: российские банки повысили ставки по ипотеке

Российские банки начали поднимать ставки по ипотеке. Это связано с ужесточением денежно-кредитной политики Центрального банка России. Об этом сообщает РБК.

Так, по данным издания, Россельхозбанк и Металлинвестбанк подняли эти показатели в среднем на 0,4 и 0,5 п.п., соответственно. МТС Банк планирует пересмотреть условия предоставления ипотечных продуктов в начале ноября, подняв ставки на 0,6 п.п.

Повышение ставок затронет программы ипотеки на новостройки и недвижимость на вторичном рынке, а также рефинансирование ипотеки, — рассказала руководитель направления ипотечных продуктов банка Татьяна Акрамова.

Подобные изменения также коснутся Совкомбанка, Транскапиталбанка (ТКБ) и «Ак Барса». В Альфа-банке, по данным издания, пока не приняли итогового решения по этому вопросу.

Центробанк до этого повысил ключевую ставку до 7,5 % годовых и не исключил возможность дальнейшего повышения в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что в том случае, если среднестатистический москвич с зарплатой выше 100 тысяч рублей урежет некоторые привычные ему статьи расходов, он сможет накопить за год около 230 тысяч рублей на первоначальный взнос на ипотеку. Об этом рассказал независимый экономист Андрей Бархота.

По словам эксперта, существуют обязательные и необязательные траты. К первым относятся расходы на текущее жильё, на детей, здоровье и питание. Эти расходы значительно ущемлять нельзя, однако даже обязательные покупки в период накоплений должны быть структурированными и спланированными заранее.