Развивающимся странам Азии предрекли первый за 60 лет экономический спад

https://static.news.ru/photo/9d2c1eb8-f708-11ea-a7dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhengyi Xie/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ряд развивающихся стран Азии в 2020 году ждут отрицательные темпы экономического роста впервые за почти 60 лет, следует из доклада Азиатского банка развития (АБР).

Прогнозируется, что восстанавливаться после связанного с пандемией коронавируса упадка экономики этих стран начнут в 2021 году, передаёт ТАСС.

Рост валового внутреннего продукта в развивающихся странах Азии составит −0,7% в этом году, что станет первым отрицательным экономическим ростом с начала 1960-х годов. В 2021 году рост увеличится до 6,8%, отчасти потому, что будет соотноситься со сравнительно слабым 2020 годом, — говорится в документе.

По прогнозу аналитиков АБР отрицательный рост продемонстрируют порядка трёх четвертей экономик региона. Отмечается также, что страны, экономики которых существенным образом зависят от торговли и туризма (в первую очередь, это касается стран в Тихоокеанском регионе и Южной Азии), столкнутся с двузначным снижением роста.

КНР — одна из немногих экономик региона, преодолевших экономический спад. Ожидается, что в этом году ВВП страны вырастет на 1,8%, а в 2021 году — на 7,7%, благодаря успешным мерам в области общественного здравоохранения, обеспечивающим платформу для роста, — подчёркивается в докладе АБР.

Как писал NEWS.ru ранее, ситуация в экономике России начинает стабилизироваться после кризиса (который не приобрёл системный характер), вызванного ограничительными мерами и остановкой большей части предприятий из-за карантина. Базовый вариант обновлённого прогноза социально-экономического развития РФ до 2023 года Минэкономразвития предполагает, что ВВП страны в этом году будет падать медленнее, чем ждали в конце весны: на 3,9% против 5%. Вместе с тем экономисты называют новый прогноз МЭР по ситуации в РФ и мире «иллюзорным».