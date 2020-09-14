Развивающимся странам Азии предрекли первый за 60 лет экономический спад

Ряд развивающихся стран Азии в 2020 году ждут отрицательные темпы экономического роста впервые за почти 60 лет, следует из доклада Азиатского банка развития (АБР).
Прогнозируется, что восстанавливаться после связанного с пандемией коронавируса упадка экономики этих стран начнут в 2021 году,
Рост валового внутреннего продукта в развивающихся странах Азии составит −0,7% в этом году, что станет первым отрицательным экономическим ростом с начала 1960-х годов. В 2021 году рост увеличится до 6,8%, отчасти потому, что будет соотноситься со сравнительно слабым 2020 годом, — говорится в документе.
По прогнозу аналитиков АБР отрицательный рост продемонстрируют порядка трёх четвертей экономик региона. Отмечается также, что страны, экономики которых существенным образом зависят от торговли и туризма (в первую очередь, это касается стран в Тихоокеанском регионе и Южной Азии), столкнутся с двузначным снижением роста.
КНР — одна из немногих экономик региона, преодолевших экономический спад. Ожидается, что в этом году ВВП страны вырастет на 1,8%, а в 2021 году — на 7,7%, благодаря успешным мерам в области общественного здравоохранения, обеспечивающим платформу для роста, — подчёркивается в докладе АБР.
Как писал NEWS.ru ранее, ситуация в экономике России начинает стабилизироваться после кризиса (который не приобрёл системный характер), вызванного ограничительными мерами и остановкой большей части предприятий из-за карантина. Базовый вариант обновлённого прогноза социально-экономического развития РФ до 2023 года Минэкономразвития предполагает, что ВВП страны в этом году будет падать медленнее, чем ждали в конце весны: на 3,9% против 5%. Вместе с тем экономисты называют новый прогноз МЭР по ситуации в РФ и мире «иллюзорным».
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