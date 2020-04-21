Путин заявил о планах поддержать автопром в условиях пандемии

https://static.news.ru/photo/7c4f6f60-83d6-11ea-b088-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин намерен провести совещание о поддержке предприятий автомобильной промышленности. Предполагается, что разговор состоится на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В стадии подготовки, по его словам, и аналогичное совещание, посвященное развитию жилищно-коммунального хозяйства, передаёт ТАСС.

Неделей ранее Путин сообщил, что намерен рассмотреть ситуацию, которая складывается в различных отраслях экономики из-за эпидемии коронавируса. Он уже обсудил со специалистами и профильными чиновниками проблемы оборонно-промышленного комплекса, ракетно-космической отрасли и строительной индустрии.

На ближайшее время, как писал NEWS.ru, президент анонсировал совещания о мерах поддержки автопрома, сельского хозяйства, ЖКХ, лёгкой промышленности, авиастроения и ряда других отраслей.