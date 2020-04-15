Путин проведёт совещание по ЖКХ, сельскому хозяйству и другим отраслям

https://static.news.ru/photo/1db98190-7f24-11ea-afa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин сообщил, что собирается рассмотреть ситуацию, которая сейчас складывается в различных сферах экономики из-за коронавируса.

Об этом он заявил на совещании с кабмином. Глава страны напомнил, что на прошлой неделе он уже провёл переговоры с правительством о состоянии оборонно-промышленного комплекса и ракетно-космической отрасли.

16 апреля мы проведём отдельное совещание положению дел в строительной индустрии, в ближайшее время обсудим меры поддержки автопрома и сельского хозяйства, ЖКХ, лёгкой промышленности, авиастроения, других отраслей, — цитирует Путина ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Путин также предложил направить в регионы дополнительно 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости их бюджетов.