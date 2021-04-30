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Экономика

Путин сообщил о больших проектах на Каспии

15:39, 30 апреля 2021
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Российская Федерация реализует в Каспийском регионе большие проекты в области энергетики, и эта деятельность будет расширяться. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, передаёт РИА Новости.

Вы хорошо знаете, насколько у нас большие проекты, скажем, в области энергетики реализуются. Есть планы не только довести до конца имеющиеся проекты, но есть и планы расширения нашей экономической деятельности, расширения деятельности наших экономических операторов, — заявил Путин во время обсуждения ситуации в Каспийском регионе.

Президент также предложил дополнительно обсудить весь комплекс вопросов, связанных с обеспечением интересов России в этом регионе.

Ранее кабмин утвердил план реализации Стратегии развития морских портов в Каспийском бассейне. Документ предусматривает строительство нового морского порта в Дагестане, развитие инфраструктуры, развитие портовых мощностей Каспийского региона, а также наращивание туристического потенциала региона. Перед этим глава государства посетовал, что значительный объём транзита грузов в Каспийском регионе идёт в обход России.

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