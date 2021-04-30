Путин сообщил о больших проектах на Каспии

https://static.news.ru/photo/2934c872-a9b2-11eb-8c9a-96000091f725_660.jpgФото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Российская Федерация реализует в Каспийском регионе большие проекты в области энергетики, и эта деятельность будет расширяться. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, передаёт РИА Новости.
Вы хорошо знаете, насколько у нас большие проекты, скажем, в области энергетики реализуются. Есть планы не только довести до конца имеющиеся проекты, но есть и планы расширения нашей экономической деятельности, расширения деятельности наших экономических операторов, — заявил Путин во время обсуждения ситуации в Каспийском регионе.
Президент также предложил дополнительно обсудить весь комплекс вопросов, связанных с обеспечением интересов России в этом регионе.
Ранее кабмин утвердил план реализации Стратегии развития морских портов в Каспийском бассейне. Документ предусматривает строительство нового морского порта в Дагестане, развитие инфраструктуры, развитие портовых мощностей Каспийского региона, а также наращивание туристического потенциала региона. Перед этим глава государства посетовал, что значительный объём транзита грузов в Каспийском регионе идёт в обход России.
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