Путин сообщил о больших проектах на Каспии

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В Министерстве энергетики подготовили постановление о введении временного запрета на вывоз из РФ отдельных видов топлива. Оно опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов и предполагает запрет на экспорт автомобильного бензина всех марок и лёгких дистиллятов в течение трёх месяцев. Это постановление может вступить в силу 26 июня.

Запрет на экспорт топлива позволит стабилизировать внутренний рынок топлива и не допустить роста цен, — говорится в пояснительной записке. В документе также указано, что под исключение попадёт топливо, перемещаемое физлицами...