Путин рассказал, как обеспечить технологический прорыв в России

Технологический прорыв в РФ удастся обеспечить, если передовые решения будут внедряться в жизнь людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Как
И что важно, [эти решения] широко будут использоваться в повседневной жизни граждан, везде — в городах, посёлках, в любом населённом пункте, — цитирует его агентство.
Путин добавил, что необходимо стремиться к развитию малого и среднего бизнеса и создавать новые рабочие места.
Как писал NEWS.ru, Путин считает, что качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия возможен усилиями талантливых и азартных молодых учёных. Он отметил, что увеличение ежегодного числа номинантов и перспективных работ по ключевым направлениям является очень важным.
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