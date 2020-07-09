Путин рассказал, как обеспечить технологический прорыв в России

https://static.news.ru/photo/66b4caee-c1fa-11ea-b962-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Технологический прорыв в РФ удастся обеспечить, если передовые решения будут внедряться в жизнь людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее мнение политик высказал на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив. Он подчеркнул, что долгосрочный, системный эффект будет получен, если передовые решения будут повышать эффективность российских компаний и открывать новые сферы для приложения труда людей.

И что важно, [эти решения] широко будут использоваться в повседневной жизни граждан, везде — в городах, посёлках, в любом населённом пункте, — цитирует его агентство.

Путин добавил, что необходимо стремиться к развитию малого и среднего бизнеса и создавать новые рабочие места.

Как писал NEWS.ru, Путин считает, что качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия возможен усилиями талантливых и азартных молодых учёных. Он отметил, что увеличение ежегодного числа номинантов и перспективных работ по ключевым направлениям является очень важным.