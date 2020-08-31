Путин рассказал о работе на стройке в Коми

https://static.news.ru/photo/48460a90-eb95-11ea-befd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Владимир Путин посетовал, что в Республике Коми мало что изменилось с тех пор, как он когда-то работал в составе строительного отряда в регионе.

Наследство у вас непростое, мягко говоря, оно сложное, проблем очень много. Я знаю, я работал же в Коми, приезжал, ещё в строительных отрядах там бывал неоднократно <...> К сожалению, мало что меняется с тех пор <...> Особенно это касается дорожной сети, ­— сказал президент во время видеоконференции с врио главы республики Владимиром Уйбой.

Путин добавил, что федеральные власти окажут необходимую помощь Коми.

Врио главы региона со своей стороны отметил, что в посёлке Югыд, где когда-то работал будущий глава государства, прекрасно его помнят. Он с оптимизмом ответил на призыв к развитию инфраструктуры, подчеркнув, что «глаза боятся, руки делают».

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Республики Коми не успевают закончить реконструкцию стадиона для проведения чемпионата мира по хоккею с мячом. В частности, одной из главных проблем стала нехватка рабочих, связанная в том числе с пандемией коронавируса.