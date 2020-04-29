Путин проведёт совещание по вопросам развития энергетики

Президент России Владимир Путин проведёт в среду совещание по ситуации в топливно-энергетическом комплексе. Будут подняты темы по проблемам отрасли, связанные с неблагоприятной мировой конъюнктурой цен на нефть.
Сегодня у президента несколько совещаний. Будет у него первое совещание по вопросам развития энергетики. Это в целом топливно-энергетический комплекс, тот самый комплекс, который работает всегда, он не может остановиться ни при каких условия, — заявил Дмитрий Песков журналистам.
Также будут обсуждаться вопросы надёжности функционирования топливно-энергетического комплекса. Песков назвал совещание «важным и содержательным мероприятием».
Пресс-секретарь президента РФ не смог ответить, будет ли подниматься вопрос использования демпферного механизма, который влияет на сдерживание цен на внутреннем рынке.
Кроме совещания о состоянии ТЭК, у Путина запланирована встреча с постоянными членами Совбеза. Оба мероприятия пройдут в формате видеоконференции.
NEWS.ru писал, что Минфин одобрил предложение Министерства энергетики о запрете импорта до 1 октября в Россию нефтепродуктов по цене ниже отечественных. Об этом сообщил журналистам ТАСС источник в одном из министерств.
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