Путин проведёт совещание по вопросам развития энергетики

https://static.news.ru/photo/3ae5532c-8a08-11ea-b45e-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведёт в среду совещание по ситуации в топливно-энергетическом комплексе. Будут подняты темы по проблемам отрасли, связанные с неблагоприятной мировой конъюнктурой цен на нефть.

Сегодня у президента несколько совещаний. Будет у него первое совещание по вопросам развития энергетики. Это в целом топливно-энергетический комплекс, тот самый комплекс, который работает всегда, он не может остановиться ни при каких условия, — заявил Дмитрий Песков журналистам.

Также будут обсуждаться вопросы надёжности функционирования топливно-энергетического комплекса. Песков назвал совещание «важным и содержательным мероприятием».

Пресс-секретарь президента РФ не смог ответить, будет ли подниматься вопрос использования демпферного механизма, который влияет на сдерживание цен на внутреннем рынке.

Кроме совещания о состоянии ТЭК, у Путина запланирована встреча с постоянными членами Совбеза. Оба мероприятия пройдут в формате видеоконференции.

NEWS.ru писал, что Минфин одобрил предложение Министерства энергетики о запрете импорта до 1 октября в Россию нефтепродуктов по цене ниже отечественных. Об этом сообщил журналистам ТАСС источник в одном из министерств.